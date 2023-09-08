與工地僅一路之隔的私立道明外僑學校也受到牽連，校牆發現裂縫、下陷，校內的邊緣地帶都出現外扯變形的狀況，操場更出現數道裂縫。(民眾提供)

台北市土木技師公會副理事長蘇模原(中)。(黃敬文攝)

台北市中山區昨(8)日發生工地施工疏失造成民宅下陷，周遭367名居民被迫疏散；台北市土木技師公會復理事長蘇模原指出，依現況觀察，可能是施工時在進行土質改良的效果不彰，導致發生地層下陷的事故，目前會先灌混泥土填充，後續再依改善效果決定是否再灌砂石進行補強，以期降低傷害。

大直基泰建設建案7日晚間發生工安事件，造成周邊緊急疏散38棟民宅、367名住戶，其中7棟較為嚴重，在確定地質穩定前禁止進入屋內取物；其中狀況最嚴重的大直街94巷3弄更是一片狼藉，不僅工地前的道路肝腸寸斷，下陷形成一個大坑，路邊停放的車輛也連帶掉入數輛，僅右側的人行道勉強可通行。

與工地僅一路之隔的私立道明外僑學校也受到牽連，校牆發現裂縫、下陷，校內的邊緣地帶都出現外扯變形的狀況，操場更出現數道裂縫，後續恐要重金維護，據悉校方不排除要向建商索賠以修繕受損的校園。

台北市土木技師公會副理事長蘇模原表示，昨晚到場時，現場有出現類似敲擊鋼骨「碰碰」的聲音，那時就研判可能出現減壓收力的狀況，當晚11時許工地變發生隆起的狀況。

他指出，發生地層下陷的原因不會只有一個，目前正向建商調資料、報告做調查，但由於工務所也陷進去，因此只能以現況做研判，初步研判可能是施工時在地質改良階段效果不彰，導致連續壁在工地開發面底下發生推擠，致使事故發生，當時受災民房僅下陷20、30公分，直到11時許的時候便已整層下陷，馬路也有局部的崩塌。

蘇模原說，目前首要目標是將災害降到最低，會先灌混泥土加固，填到一個程度後再做測量，若還是持續傾斜、惡化，就會改用砂石填灌，才會有利於後續的善後工作，至於後續要釐清原因則需另外調查，而受影響的民宅後續是否能繼續居住，則有待科學鑑定判斷。