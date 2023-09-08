繼鹽埔漁港B幹線雨水下水道抽水站新建工程在今年7月開工後，斥資3億3800萬的C幹線也於7日開工，預計後年8月完工，屏縣府指出，待B、C幹線全部完工後，將可有效減少新園鄉共和村、鹽埔漁港一帶的淹水問題。

屏東新園鄉共和村、鹽埔漁港一帶，每逢豪大雨及漲潮就會造成中正路、光復路淹水，縣府為根本治理當地水患，積極向中央爭取經費，打造B、C幹線雨水下水道抽水站，今年7月斥資1億9400萬的B幹線率先開工，預計明年8月完工，斥資3億3800萬的C幹線也在7日開工，預計後年8月完工。

屏縣府指出，鹽埔漁港特定區在豪大雨及漲潮影響下，都市計畫雨水下水道C幹線出口因外水頂托，洪峰無法即時排出而造成路面積淹水情形產生，因此計畫在積淹水區域周邊新建6.9cms抽水站、撈汙機、防潮閘門、重力排水箱涵等水利設施。

水利處表示，待B、C幹線雨水下道抽水站新建工程完工後，將可有效減少整體區域淹水面積及淹水深度，並能快速排除雨水，打造鄉親安全的居住環境。

水利處強調，治水沒有最好、只有更好，面對未來極端氣候的威脅，縣府團隊將嚴陣以待並落實防汛整備，積極趕辦各項治水改善工程，將易致災地區淹水風險降至最低，營造自然安全的水環境。