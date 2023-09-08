世界先進先前法說時預期，第三季晶圓出貨量將季增4～6％，稼動率約略持平第二季60％水準，平均售價（ASP）亦持平。惟受生產成本及折舊費用增加影響，毛利率估降至25～27％，以中位數26％計算，將下探10年半低點。

世界先進總經理尉濟時表示，第三季大面板驅動IC及電源管理產品營收占比將略升，月產能將季增約5％、達28.7萬片8吋晶圓，全年產能維持年增6～7％、達335.2萬片不變。今年資本支出將略低於100億元，其中60％用於晶圓五廠設施及產能建置。

市場研調機構TrendForce指出，世界先進受惠大尺寸顯示驅動IC（LDDI）急單挹注，小尺寸顯示驅動IC及電源管理晶片（PMIC）同步回升，帶動第二季營收谷底回升。然而，由於終端需求尚未全面回溫，預期世界先進第三季營運雖能成長，但動能將受壓抑。

美系外資亦出具報告表示，電源管理晶片貢獻世界先進營收達60～70％，由於客戶面臨來自德儀（TI）和中國大陸同業競爭日益激烈，價格壓力將持續影響世界先進獲利展望。新產能增加、電費成本上升和折舊增加，亦使世界先進毛利率持續承壓。

由於終端市場需求疲軟狀況較先前預期長，美系外資預期世界先進下半年稼動率僅會略升至64～66％、明年上半年逐步恢復至70～73％，預期到明年第三季才會顯著復甦至逾80％，下半年至明年上半年的平均毛利率恐持續低於30％，低於疫前的35％。

為反應未來幾季營收季增率大幅減弱，美系外資將世界先進明後2年每股盈餘預期調降16～24％，並將目標價自90元降至68元，意即將下跌2％。儘管如此，由於目前股價本益比已低於5年平均水準，認為目前股價下滑空間有限。