苗栗縣銅鑼鄉文林國中校舍老舊，已拆除其中3棟改建新校舍，剩北側校舍供學生上課使用。（謝明俊攝）

建築師說明新校舍的設計規畫理念。（謝明俊攝）

苗栗縣銅鑼鄉文林國中舊校舍改建工程，由縣長鍾東錦主持祈福儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣銅鑼鄉文林國中舊校舍改建工程，由縣長鍾東錦主持動土儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦主持銅鑼鄉文林國中新校舍動土，大聲推動校園說客語！

創立於1946年的苗栗縣銅鑼鄉文林國中，校內主要校舍起造啟用於1952年，經71年的風雨後，被列為有危險顧慮，經縣府自籌並向教育部爭取經費，以總額1億5千多萬拆除舊校舍3棟，重新建造1棟新校舍，苗栗縣長鍾東錦8日上午到校主持動土典禮，鼓勵學生們多多學說客家話，勇敢地說客家話，讓客家文化不致衰退。

1946年4月，台灣剛重回中華民國懷抱，銅鑼、三義、西湖等3鄉熱心教育人士，提議在銅鑼設立初中，定名為「私立文林初級中學」，成立之初，暫借銅鑼國小教室上課，1952年，學校改為縣立初中，並興建首棟校舍，之後陸續增建另外3棟校舍，形成一個口字型校舍，啟用至今超過70年。

2020年，文林國中因施作耐震補強工程，赫然發現當年在興建舊校舍時，所有校舍地下都無地基及地梁，有安全顧慮，經縣府透過立委陳超明向教育部爭取補助7千餘萬元，縣府自籌8千4百萬元，以總工程1億5千多萬元，興建親校舍。

全部工程是將西側、東側及南側舊校舍全部拆除，利用拆除後空地興建一字型3層樓校舍，北側校舍暫供現有學生上課使用，待新校舍完工啟用後，再視情況決定是否拆除改建北側校舍。

文林國中也受到少子化影響，目前學生只剩280人，因此，新建校舍暫時只規畫地上3層的教學大樓，包括14間教室，6間廁所等設施，全部工程已在今年6月28日順利發包，新校舍外觀設計與舊北側校舍相歹搭配，以紅白色外牆為主題，納入客家元素。

苗栗縣長鍾東錦8日上午到校主持動工典禮，特別邀請在場的銅鑼鄉長謝昌年抽空帶領村長及代表們一同到桃園參觀客家博覽會的苗栗專館，會對客家文化有不同的感受，更希望在校學生們多多說客家話，讓客家文化繼續傳承。