美國微軟公司分析團隊今天警告，疑有中國網軍試圖以AI製作、散布假訊息，在美國輿論場帶風向，並研判隨台、美2024年都有大選，接下來可能都是中國認知作戰首要目標。

微軟（Microsoft）這份今年9月版的研究報告認為來自東亞的數位威脅，在廣度與破壞性上呈增加趨勢。

微軟這份報告開宗明義指出，新興趨勢顯示整個東亞威脅正急遽變化，像是中國大舉展開網路及認知作戰，而北韓駭客展現出的技術也益發精進。

與中國官方關係密切的網攻持續鎖定南海與台灣，反映出中國在這些地區擁有廣泛的經濟、國防和政治利益。相互衝突的領土主張、兩岸緊張局勢升溫及美國軍事部署增加，都可能成為中國攻擊性網路活動的動機。

由於台灣和美國將於2024年舉辦總統大選，因此今後半年很可能是中方認知作戰的2大首要目標。

在社群媒體上冒充美國選民的中國假帳號，可能展現出更縝密的行為，透過強烈抨擊美國的內容，竭盡所能在種族、社會經濟和意識形態方面見縫插針。

此外，北韓網攻在複雜性、精密度與影響性等雖暫還無法與中國相提並論，卻不減仍屬強大網路威脅的事實。北韓對情蒐方面的企圖展露無疑，並透過攻擊連鎖供應鏈、盜取加密貨幣等策略來強化戰術上的複雜性。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去9個月以來，有中國網軍在社群媒體發布利用AI製作的吸睛圖像，像是將自由女神像惡搞為手中持槍的「暴力女神」（The Goddess of Violence）。

微軟指出，此舉重點是「詆毀美國的政治形象與象徵」。

據微軟說法，這類投射中方敘事的網絡採用一系列「西方國家」社群媒體帳號上傳由AI生成的圖像。微軟表示，這些圖像都是由電腦所生成，卻被有心或無意的網友在社群媒體上廣為轉傳、散布，相關社群媒體帳號「附屬」（affiliated）於中國共產黨。

2024年美國總統大選極有可能重演拜登對戰川普的戲碼，然而隨對手利用AI在美國選民間散布假訊息的可能性漸增，外界擔心在境外勢力介入下，美國原本就錯綜複雜的資訊環境恐更加混亂。

據CNN今年7月所做的一項民調顯示，69%共和黨人與偏共和黨人士至今仍認拜登2020年的勝選不合法。

微軟表示相較中國網軍先前發布的貼文，AI生成的圖像能「吸引真實社群媒體用戶更高度參與」；但微軟並未提供具體指標。

俄羅斯網軍早在2016年美國總統大選時，便利用社群媒體臉書（Facebook）和推特（Twitter，現已改名為X）加深美國選民的分歧。美國官員們曾警告，中國或其他外國勢力恐如法炮製。