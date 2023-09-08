挑戰今年最驚悚的恐怖片，曾執導過《恐怖旅舍》系列的鬼才導演伊萊羅斯，再度回歸最擅長的重口味暴力血腥類型，最新電影《恐怖感恩劫》毛骨悚然的最新預告片於8日曝光。

2007年好萊塢最瘋狂的導演昆汀塔倫提諾與勞勃羅里葛茲，合作拍攝了一部偽B級聯映電影《刑房》，並邀請眾多知名導演好哥們在「中場休息」時製作偽預告片放映，這部惡搞電影上映後馬上成為眾多一本正經商業片中的熱門話題，更是許多影迷眼中的邪典神片，並且不斷敲碗電影中的偽預告片能夠發展成真正的電影。伊萊羅斯執導的《恐怖感恩劫》即是其中最受歡迎的恐怖偽預告片，血腥暴力又充滿創意的殺人手法終於將在正式電影中曝光，令人期待這部尺度無極限的恐怖經典會以甚麼驚喜的形式呈現。

《恐怖感恩劫》邀請到獲得金球獎提名的《實習醫生》魅力男星派屈克丹普西，以及《無照律師》中極受歡迎的演技派男星瑞克霍夫曼主演，並且找來擁有全球近9千萬粉絲的當紅抖音女神艾蒂森蕾，獻出恐怖片處女作，令年輕觀眾興奮不已。在最新曝光的預告片中，可以看到背景時空設定在家庭團聚的感恩節，但是一位頭戴詭異面具的殺人魔，卻不打算讓這些人與他們的家人再次見到面，殘暴的把受害者的臉黏在冷凍庫門上，再以斧頭瘋狂砍殺。各種殺人手段肆虐小鎮的居民，今年血肉橫飛的感恩大餐即將登場。