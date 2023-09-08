和潤企業8月合併營收成長主要是車輛分期、機車分期、企業金融等各項業務之保有客戶持續增加帶動利息收入增加；轉投資部分，和勁企業及和潤電能8月營收皆創歷史新高，表現亮眼，尤以和勁企業成長動能最為強勁，營收月成長12.8%；和潤電能則持續朝創、充、儲全方位綠能事業邁進，創能部分透過案場收購挹注了整體合併營收，自有充電樁品牌EV Run目前全台已達83支，並陸續布建中，而9月初儲能案場也正式上線。

另外，和潤企業積極拓展海外市場，今年5月初董事會通過入股柬埔寨汽車租賃公司Ly Hour Leasing PLC(李華租賃)投資案，已於7月底完成簽約，取得35%股權，和潤團隊也於8月底正式進駐，預計在年底前完成交割手續，即可有收益挹注。

李華租賃在當地經營汽車租賃事業已逾六年，營運和獲利皆有不錯成績，和潤入股後，將先以汽機車租賃和分期業務為主，再逐步拓展至設備及一般商品分期業務，發展潛力值得期待。董事長劉源森表示，和潤企業已正式進軍東南亞市場，柬埔寨只是海外布局的第一站，待站穩腳步，擴大營運發展後，未來將朝其他地區邁進，加速國際化的腳步。