台中市梧棲區8日凌晨發生糾紛1死1傷衝突，17歲陳姓少年為了感情分手問題，今凌晨1時許與王姓男子在KTV外談判，一行14人發生肢體衝突，陳男當場持刀刺傷王男導致失血過多不治；另名17歲王姓少年也受傷送醫救治，警方獲報立刻查出行兇及鬥毆份子身分，5小時內就將6人逮捕到案，並起出兇刀，全案訊後移送檢方偵辦。

警方查出，陳姓少年與蔡女是男女朋友，兩人疑感情問題欲分手；而王姓男子是蔡女閨密的男友，王等人昨晚在梧棲某KTV唱歌，雙方相約談判，王男等人唱歌結束後，兩造人馬14人在門外發生肢體衝突。

警方獲報立刻查出行兇及鬥毆份子身分，5小時內就將6人逮捕到案，並起出兇刀，全案訊後移送檢方偵辦。(戴志揚翻攝)

經警方調查，事件起因為陳姓未成年男子與女友因感情分手問題，各自找友人前往該處談判，雙方一言不合衍生肢體衝突，過程中陳姓主嫌拿出預藏刀械朝對方揮舞，造成王姓男子背部及腹部受傷，經送醫急救，因失血過多不治身亡，另造成1名王姓未成年手肘及臀部輕微刀傷，經送醫治療已無生命危險。

童綜合醫院指出，王男凌晨2時25分送至醫院，已無呼吸心跳，腹部左胸與左後背有開放性傷口，嚴重血胸，大量失血，經急救後於3時16分不治。光田醫院表示，17歲王姓少年右髖、右手肘撕裂傷，左前頸擦傷，頭皮挫傷，經傷口處置縫合後已無大礙自行離院。

清水警分局指出，獲報後立即組成專案小組，於5小時內迅速將6名涉嫌人逮捕到案，並於陳嫌住家附近大排處，起獲1把以紅包袋裝的丟棄兇刀，全案訊後移送台中地檢署偵辦。