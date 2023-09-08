苗栗縣政府8日表揚優良殯葬園區，苗栗縣副議長張淑芬及縣議員們上台致意。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦8日表揚優良殯葬園區，後龍鎮福祿壽生命園區獲得特優。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦8日表揚優良殯葬園區，頭份市生命紀念館獲得特優。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦8日表揚優良殯葬園區，造橋鄉生命園區獲得特優。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦8日表揚優良殯葬園區，苗栗市生命紀念園區獲得甲等。（謝明俊攝）

苗栗縣已是老齡化縣市，養老送終成為縣政府重要的施政課題之一，苗栗縣長鍾東錦重視讓長輩有尊嚴地走完最後一程，8日特別頒獎表揚縣內公私營優良殯葬園區，共有後龍鎮福祿壽藝術園區、頭份生命紀念館及造橋鄉生命紀念園區親恩堂獲得優等殊榮，以及苗栗市生命紀念園區等9個甲等殯葬園區。另外，鍾東錦並頒獎表揚特優村里長及民政人員，希望大家繼續提供縣民最好的服務。

鍾東錦表示，縣府推動評鑑活動，可以提供各鄉鎮市管理殯葬園區時的參考，更可以提供縣民選擇優良殯葬園區時的參考，並透過評鑑過程發現缺失並進一步輔導設施或業者改進，提升殯葬服務品質，提供長輩更好的最終服務。

8日獲得績優殯葬設施及經營業者，優等的包括了後龍鎮私立福祿壽生命園區、頭份市公所生命紀念園區及造橋鄉公所生命紀念園親恩堂等3個。另有獲得甲等的苗栗市生命紀念園區、頭份市立殯儀館等共9個私立殯葬園區。

其中苗栗市生命紀念園區於去年7月納骨堂完工啟用後開始營運，原本預估年度收入為8千萬元，決算後實際收入為1億1千9百餘萬元，增加市庫收入近4千萬元，市長邱鎮軍除了努力開闢新財源外，並積極爭取補助款及活化資產增加收入，配合苗栗縣政府開源政策，在今年開源績效考核榮獲佳績。

另外，苗栗縣長鍾東錦也頒獎表揚特優村里長、績優民政人員，除了感謝基層工作人員的辛勞外，也期望大家再接再厲，提供縣民更好的服務。