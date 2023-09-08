苗栗縣政府與大千醫院8日舉辦國際失智日活動，提醒民眾注意長輩失智問題。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府與大千醫院8日舉辦國際失智日活動，提醒民眾注意長輩失智問題。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

響應九月國際失智症月，苗栗縣政府與苗栗大千醫院聯合舉辦「千牽小指 按下幸福 憶見美好 友善守護」失智月記者會，除了分享失智據點長輩的作品、邀請苗栗縣警局辦理指紋按捺服務、帶領長輩唱歌舞動之外，還將會場布置成懷舊遊樂園，並設置打地鼠、彈珠台、套圈圈等遊戲，幫助長輩增加活動能力，延緩腦部退化，現場氣氛歡樂又熱鬧。

大千醫院院長徐千剛表示，失智症是一種疾病，不是正常的老化，因此需要接受治療。而失智症是由許多症狀組合成的疾病，除了記憶力減退，還會影響語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等，同時出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀，對生活有嚴重的影響，因此若能早期治療，對病人及照顧者都有很大的幫助。

針對失智症的治療，大千綜合醫院神經內科醫師李亭儀表示，除了藥物治療之外，也鼓勵失智症病人可以到失智社區服務據點參與活動，不僅幫助延緩症狀，也讓病人作息正常、穩定病情。另外，也建議照顧者可以善用失智共照中心的資源，以及長照1966專線申請相關服務，讓失智個案獲得良好的照護，照顧者也能有喘息的機會。

由於失智病人在病程進展中，生活能力會持續下降，對於辨認人物、環境、時間等會更加困難，導致離開家門後不知如何回家。李亭儀醫師建議，照顧者可以協助長輩配戴有身分辨識的物品，或是到警察局接受指紋捺印服務，平日可與社區商家或里長形成守望相助之網絡，一旦有走失的狀況發生時，就能及早尋回長輩，減少憾事發生。民眾如欲詢問失智症照護及資源相關資訊，可洽大千失智共照中心：037-351432諮詢。