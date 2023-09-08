高虹安今透過市府發新聞稿說明，外界所傳的回建築則是男友租屋處，僅承租部分房屋而非整層，也公布匯款證明及承租合約。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

傳新竹市長高虹安住在新竹公園對面市價上千萬的豪宅。（本報資料照）

新竹市長高虹安赴日4天，從人事異動、疑有豪車接送、住豪宅等風波不斷，高虹安回國後主持棒球場體檢會，但出面未受訪，僅透過市府發新聞稿說明，她住在東區已落成15年大樓社區，而外界所傳的回建築則是男友租屋處，僅承租部分房屋而非整層，也公布匯款證明及承租合約。

高虹安在說明稿中指出，因工作需求、個人隱私，及長年居住習慣，她居住地位於竹市東區已落成15年大樓社區，跟親友長輩同住，從立委時期就居住於此，此住所是她在新竹市安身立命的居住地，許多友人、同事都知道。

而報載所提之回建築，為男友的租屋處，其居住地確有租賃事實，僅承租部分房屋而非整層樓面，和房東為民事承租關係，每月皆有匯款證明，承租合約如附件，適度隱蔽相關個資，請體諒尊重基本隱私。

高虹安也說，在東區有大樓社區的實際居住處，與男友亦因情侶關係時有共住於其承租處，因此，居住上無需耗費人民公帑去申請市長官邸租賃補助，節省公務經費支出，更絕無所謂私下接受建商饋贈或無償收受等云云，請外界明察。

高虹安也強調，本人未婚，原想保有自己一塊私人領域，不受外界侵擾，第一時間未對外公開交友隱私及相關個資，總有為難，還請體諒。但她明白身為市長之職位，若有惡意誤傳收受建商餽贈之事，此為何等之嚴重污衊，為對市民負責，所謂個人隱私及交友關係考量也放下並揭露，體無完膚供社會公眾檢視。

無論是座車或租屋，身為公眾人物或縣市首長，隱私安全其實相當重要，可能無形波及他人，不可不慎，但現在因特定人士毫無根據之胡亂臆測指控渲染下，相關隱私被迫公諸於世，希望她是如此被對待的最後一人，也期盼不要再有其他公眾人物、甚至是民眾被這樣不公平的檢視。

最後，高虹安也說，近期有關她的隱私議題，徒耗社會成本感到非常遺憾，呼籲有心人士勿再為達到政治目的捕風捉影，回歸市政討論，一起為新竹市打拼。她也會持續專心市政，各項政策戮力推動展現成效，對新竹市民負責，發展新竹市更好的未來。