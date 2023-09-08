喝酒是造成肝臟損傷的重要危險因子之一，世界衛生組織（WHO)也指出，健康風險會隨著飲酒量的增加而上升。苗栗一名71歲黃姓老婦，有C肝病史及長期飲酒，卻未定期追蹤控制肝臟疾病，而近期因解血便，才由家人陪同，至衛福部苗栗醫院直腸外科門診就醫，經安排切片及正子斷層造影檢查等檢查後，評估為疑似直腸癌第四期合併兩處肝臟轉移。經術後執行癌症術後輔助治療、肝癌追蹤及C肝治療，全方位控制癌症病情變化。

部苗直腸外科主任鄭智元針對黃姓老婦病情，會診肝膽外科陳雁捷醫師，並聯合啟動跨科整合醫療，提供患者全面、精確的診斷與完整手術治療計畫與說明後，再由兩位醫師協同手術治療，聯手為患者進行腹腔鏡直腸癌切除及兩處肝轉移切除手術，患者術後病理化驗報告為直腸癌併肝轉移與原發性早期肝癌。目前患者術後恢復良好，並接受部苗安排採取的跨科別聯合門診，執行癌症術後輔助治療、肝癌追蹤及C肝治療，全方位控制癌症病情變化。

鄭智元指出，常見在門診病情解釋罹患癌症時，患者及家屬都很擔心會不會轉移到其他器官。鄭智元澄清說明，並非一旦罹患結直腸癌都會有器官轉移，而結直腸癌最常見器官轉移，包括肝臟、肺部、腹膜和淋巴結等。鄭智元表示結直腸癌轉移肝臟，會依據腫瘤轉移顆數、大小、部位、年齡及多重共病，而採取不同治療方法。鄭智元也鼓勵患者及家屬多提問，促進良好雙向醫病溝通，共同參與全方位癌症醫療決策，強化患者治療認知，提升治療遵從性，進而積極配合治療，千萬不要視為癌症末期而放棄抗癌。

部苗院長李明輝指出，罹癌合併器官轉移的治療，在過去醫療選擇有限，轉移性癌症患者存活期都不長，但現今醫學進步，癌症精準醫療、全方位抗癌治療提供了多元選擇，治療過程可以幫助患者獲得良好生活品質，控制及降低、改善癌症產生之疼痛，醫病同心面對癌症治療，讓抗癌之路不孤單。