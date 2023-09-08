潮州就業中心為幫助原鄉待業民眾找到好工作，將於14日上午在春日鄉社會福利館舉辦廠商聯合徵才活動，有16家廠商共釋出163個工作機會，且6成以上的工作起薪都在3萬元以上，最高起薪可達4.5萬元。

潮州就業中心指出，14日將有多家知名廠商參與徵才，包括春國長照機構、豐鼎光波奈米科技公司、豐鼎光波奈米科技公司、統一超商、台利達環保科技、味一食品公司、屏東汽車客運公司及台利達環保科技公司等。

而釋出的職缺有，行政總務人員、照顧服務員、廠務助理工程師、業務助理、司機、門市店員、現場作業員、門市服務人、工程人員、廚師、房務員及現場作業員等，當中有6成以上的工作起薪都在3萬元以上，最高起薪可達4.5萬元。

此外，有意投身餐飲及飯店業工作的民眾，可透過現場的「疫後缺工專案櫃台」直接諮詢，並完成資格認定與工作推介，而申請缺工專案在順利上工滿30天後，除了公司發給的薪水外，還可以請領勞動部發給每個月6000至1萬的獎勵金。

潮州就業中心表示，缺工專案職缺的廠商有墾丁福華、凱撒、福容、福漾、茉莉灣、悠活、耳東華苑、長灘休閒飯店、紅柴居、三富、佳適等飯店，以及恆春的墾丁壹號、小琉球的泰下麵、雀爾思燒肉等餐廳。