基本工資確定調整！基本工資審議委員會今天決議，基本工資月薪調整至2萬7470元、調升1070元、調幅達4.05％，而時薪則從176元調整至183元、調升7元、調幅也是4.05％，距離勞團會前喊出的2萬8000元、186元仍有差距，基本工資委員、全國產業總工會理事長江健興表示，「不滿意，但還是接受」。

總統蔡英文上任後基本工資已經連8漲，基本工資月薪從新台幣2萬8元提升至明年的2萬7470元，時薪從120元漲到183元。據悉，基本工資審議會稍早已決議，基本工資將從明年1月1日調整至27470元、月薪183元。

「不滿意但還是要接受」，江健興表示，台灣通膨十分嚴重，仍認為應調整6％才能因應物價高漲，協調之後大家就協調出4.05％，至少反映物價上能夠接受它，最後由勞資學者及政府部門共同協商。

由於調幅較外界預期的3％更高，江健興說，希望能夠完成蔡英文的夢想，但在經濟成長率很低的情形下，物價又那麼高，在部長、學者與資方協商不滿意還是接受。

江健興提及，此次調幅較著重在通膨，並用民生重要CPI去抓，讓資方也能接受，如雞蛋、豬肉、沙拉油等每天都要用到，比去年開的更久主要就是討論CPI，但重點不在軍公教的4％，基本工資為維持邊際勞工生活，與軍公教不一樣的東西。

台灣勞工陣線則表示，一個負責任的政府就必須思考國家的永續發展。《最低工資法》的立法不只是政治承諾，也是朝野共識，目前立法院朝野各黨已提出共10個版本，等待行政院版本併案審查，呼籲行政院應儘速將延宕已久的《最低工資法草案》送進立法院，才能完成蔡英文勞工政見拼圖，讓最低工資政策往後朝向更透明化、更制度化及可預期化，以回歸經濟成長合理分配與照顧底層勞工的目的。