台南台鋼獵鷹8日宣布，與洋將德古拉完成續約，上賽季的「拉拉山連線」布拉、阿修羅及德古拉在下季全數回歸，加上先前簽約的金恩，獵鷹下個球季4洋將已經全部到齊，也準備好迎接下個球季的開打。

德古拉在加入獵鷹前減重有成，也積極配合球隊體能訓練，賽季中依然展現禁區的強大破壞力，速度變快也打破巨獸移動速度較慢的刻板印象，上賽季例行賽出賽26場，場均繳出20.4分、11.6籃板，籃板數據更名列聯盟第二，由三巨塔組成的豪華巨人陣，三人的個人得分及籃板兩項數據都排名聯盟前6，新賽季拉拉山組合將繼續全力捍衛獵鷹禁區。

即將回歸獵鷹，德古拉表示：「很感激能與獵鷹繼續合作，並為這座城市奮戰，我等不及回到台南了，期待與這個優秀的團隊創造更高榮耀，目標總冠軍。」

台鋼球團日前相繼與阿修羅及布拉續約，並網羅得分高手金恩，今日再宣布與德古拉完成續約，新賽季4洋將皆到位，獵鷹在開季前順利補齊陣容，洋將預計下個月初抵台，將隨即投入團隊訓練，磨合出新賽季的勝利方程式。