據研究調查報告指出，2026年全球電玩營收將達2124億美元，玩家數將近38億人，2021年至2030年全球電競PC產值年複合成長率達15.3%。十銓長期深耕電競市場，8月電競記憶體模組營收已占DRAM 7成，電競和高階DDR5、SSD及商用PC需求相對穩定，加上2023年第四季到2024年上半年Intel、AMD新平台陸續發布，規格升級將拉升SSD滲透率，可望刺激PC市場需求。接下來十銓T-FORCE年度電競新品將陸續上市，進一步擴大電競市場市占率及品牌影響力，迎接即將來臨傳統銷售旺季。

記憶體市場在各大原廠持續減產之下，整體供需逐漸回穩，然終端消費市場需求偏弱，上游及現貨市場庫存仍高，整體市況情勢尚未明朗。十銓科技對短期展望抱持審慎態度，長期仍看好記憶體產業的發展，將持續觀察市場供需變化，採取穩定營運策略，強化庫存管理及生產動能，期許穩定挹注營收。