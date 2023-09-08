根據《Investor's Business Daily》就上年度財報所做的分析，包括高通、芯源系統（Monolithic Power）和德儀等十家標普500公司全年營收超過27%來自於中國、香港和澳門，這個占比遠遠超出蘋果在中國的曝險—中國占其全年營收近19%。

美中關係日益緊張可能成為美國企業的一大風險，但投資人似乎沒有真正將之納入考量。中國曝險排名前十大美國上市公司今年以來股價上漲30%，表現遠優於標普500指數。現在情況可能丕變，北京將打壓iPhone的傳聞曝光後，蘋果在周三大跌3.58%、周四再跌2.92%，股價跌破百日線，市值瞬間蒸發近2,000億元。

蘋概股以及中國業務占比偏高的公司股價隨之重挫。思佳訊（Skyworks Solutions）、高通（Qualcomm）和科沃（Qorvo）周四都跌逾7%，周五包括台廠台積電、日月光、大立光，以及陸廠立訊和日廠東京威力科創均慘遭空襲。

報告指出，過於依賴中國的風險，不僅止於該國與西方國家的政治緊張關係，也包括中國的經濟萎靡不振。在這種情況下，高通被點名是曝險最高的美國公司，根據其上年度財報，該公司約63%的營收來自中國，今年來股價下跌3.2%。

在「中國問題」曝險排行榜上，芯源排名第二，上年度52%營收來自中國，今年來股價上漲逾40%。接下來依序為德儀（中國營收占比49%）、恩智浦（35.6%）、博通（35%）、Viatris（33.1%）、Albemarle（33%）、康寧（30%）、應材（28.1%）、安森美半導體（27.8%）。科技股占了八成，突顯出美國科技業對中國的依賴程度。