兆豐投信指出，全球債券ETF具有高流動性，市場亦是成長趨勢之一，持續吸引不同的投資大眾進場布局。2022年債券ETF交易的成交金額達6.2兆美元，年增長44%，累計過去五年的年複合成長率達23%。全球債券ETF市場規模，統計2023年第一季，已到達2兆美金大關，且規模仍不斷在快速增長中，預估債券ETF的市場規模將於2030年突破6兆美金。

兆豐投信表示，債券相對股票擁有較低風險的特性，而現在來到十年難得一見的高殖利率，美國投資等級債收益率超越5.5%，相對能享有穩健性及收益率的好時機。過往投資人若是直接投資債券，需承擔單一國家、產業等信用風險以及流動性風險，同時投資金額門檻和交易成本也相對較高，而一般傳統國內債券ETF投資策略單一，則是承擔集中投資風險。

此外，債券型基金交易費率較高，其次也有流動性風險的相關疑慮，可透過債券ETF組合基金來做較高殖利率債券的布局。「兆豐全球債券ETF策略收益組合基金」掌握三大優勢，包含1.有效分散投資風險、2.ETF的交易費率低，且進出更方便、3.主動式多元化的投資策略布局，幫助投資人控管風險、增進收益，對投資人而言是以較淺顯易懂的投資策略，布局全球債券ETF市場。該基金之保管銀行為臺灣土地銀行，將發行新臺幣、美元二種幣別，同時有累積型及配息型，期能滿足投資人靈活運用資金的需求。