傑森史塔森（右）在IG影片裡怒嗆席維斯史特龍。（擷取自官方instagram）

全球狂轟超過240億火爆動作鉅片《浴血任務系列》睽違9年最新篇章《浴血任務4》將於9月22日與全美同步在台上映，本集將是《洛基系列》、《第一滴血系列》動作巨星席維斯史特龍最後一次飾演「浴血幫」領導者「巴尼羅斯」，接下來將交棒給「地表最帥光頭」傑森史塔森。

席維斯史特龍於《浴血任務4》裡的戲份殺青那一天，他在片場錄製了一段感性發言分享到他的IG上，席維斯史特龍說：「這是我在《浴血任務4》的最後一天，我很享受拍攝過程，但總有點不捨，因為我熱愛這件事（註：拍攝《浴血任務》系列）。但過了12年，我想是時候交棒給傑森（史塔森）了，他一定能做得很好。」同時是藍波跟洛基的這位銀幕硬漢都快落下男兒淚了，喜愛他的影迷怎麼能夠錯過《浴血任務4》！

從《浴血任務》到《浴血任務4》，傑森史塔森與席維斯史特龍合作長達13年，相差21歲兩人發展出忘年之交的情誼。席維斯史特龍在IG上發布他和傑森史塔森互動的影片，從兩人身上的服裝推斷，應該是席維斯史特龍殺青那天拍的。席維斯史特龍問：「你會覺得很難過嗎？」傑森史塔森笑著回應：「很開心啊，為什麼要難過？」席維斯史特龍說：「因為我要離開了，接下來你得靠你自己了。」傑森史塔森假裝生氣，說席維斯史特龍背叛、拋棄大家，讓這位動作天王哈哈大笑：「是，但你是個很有能力的隊長。」傑森史塔森又說：「你應該感到抱歉，而不是在這邊笑。」影片的最後，席維斯史特龍開玩笑說：「我吃野雞和魚子醬時會想起親愛的你。」並在發文中寫道：「我和我的動作兄弟，傑森史塔森。」展現了兩人共患難培養出的好感情。

《浴血任務》系列除了擁有豪華卡司的「浴血幫」，各集反派也是備受影迷關注的焦點，包含第二集的尚克勞德范達美、第三集的梅爾吉勃遜、以及本集的伊科烏艾斯。近期，有一位超級動作巨星，也透露想要加入《浴血任務》大家庭的意願，那就是巨石強森！巨石強森在受訪中表示：「我不想加入他們的團隊，然後跟他們成為朋友。媽的我才不要。我要打倒他們每一個人，並告訴他們：『受死吧，我才是老大。』」巨石強森有沒有可能在續集成為反派角色，值得各位影迷期待！