As if there weren’t enough Angels in the IL, Luis Rengifo gets injured warming up for an AB.

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Randal Grichuk, who has been placed on waivers twice in the last two weeks, wins it for the Angels! pic.twitter.com/f0yXNpAVbE — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 8, 2023

天使最近傷兵一籮筐，打線支柱大谷翔平仍不被准許上陣，卻在此時又出現另一名傷患，8日主場交手守護者，擔任天使第3棒的瑞吉福（Luis Rengifo）在進行首打席前弄傷手臂，提前下場接受檢查。

瑞吉福今年打出生涯年，多項打擊數據創下單季新高，8日被安排在中心棒次，不過瑞吉福打開路先鋒時的表現最為出色，打擊率高達3成56、6轟，近期也為了給新秀游擊手帕里斯（Kyren Paris）騰出先發位置，能裡能外的瑞吉福移防到右外野出賽。

開賽2人出局後，瑞吉福正待在打擊預備區熱身時，一次揮棒動作後突然放下球棒，隨後緊抓著左手前臂並露出痛苦表情，過一會由防護員以及隊友陪同下退場，天使換上葛瑞喬克（Randal Grichuk）接替棒次及守備，根據《橘郡紀事報》記者弗萊契（Jeff Fletcher）報導，瑞吉福的傷勢為左臂肱二頭肌拉傷。

天使此戰採用投手車輪的方式應對，第4任投手盧普（Aaron Loup）7局上遭守護者連續3支安打加上內滾失2分，下個半局守護者推出一周前仍身穿天使戰袍的牛棚左投莫爾（Matt Moore），這是雙方分開後首度碰面，天使靠著奇兵菲力普斯（Brett Phillips）安打送回1分。

9下1分差，天使成功征服守護者終結者克雷斯（Emmanuel Clase），帕里斯扛起壓力敲出安打追平比數，2出局滿壘再由葛瑞喬克抓準99英哩火球敲出再見安打，幫助天使3比2完成逆轉，結束痛苦6連敗。