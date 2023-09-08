基泰建設位於台北市中山區大直街94巷3弄口的建案「基泰大直」，昨因施工未做大底，導致工地坍塌，還造成鄰房傾斜，隔壁公寓「下沉1樓」；為了預防類似事件重演，新北市府表示，針對轄內工程未來會增加不定期自檢、抽查，確保工地工程，且目前轄內社宅、公辦都更並無基泰建設之建案。

新北市城鄉局表示，目前轄內的社會住宅以及都更處的公辦都更工程，經查後確認皆無基泰建設之建案，為了確保相關工程的工地安全，城鄉局除了專管、監管定期檢查外，未來也會增加不定期的自檢及抽查。

對於這起施工意外，新北市工務局表示，新北市針對深開挖等高風險性建築工程，與防災顧問及專業公會合作，修訂「新北市建築工程辦理施工防救災計畫說明會作業原則」，並於前年與去年完成2次修法，增訂基礎開挖過程2次現場勘查機制，適用地下層開挖總深度9公尺以上或超過2層之建築物。

工務局也表示，也會對深開挖等高風險性建築工程加強管制，以預防災害發生及保障人民生命財產安全，同時持續持續反思並改善現有的法令，以因應新的管理需求。