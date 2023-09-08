國內腸病毒正處流行期，近3周皆破萬人就診，自費的疫苗也1劑難求，立委莊競程表示，今年4月他曾提出質詢，爭取腸病毒疫苗公費，當時衛福部長薛瑞元承諾，將依據「流行趨勢」評估是否開放公費施打，他將持續監督主管機關，提出相關的預防措施，確保孩童健康。

民進黨立委莊競程表示，根據疾病管制署監測資料顯示，上周8月27日至9月2日腸病毒門急診計1萬2145人次，與前一周持平，但仍高於流行閾值1萬1000人次。實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，須持續注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

腸病毒來勢洶洶，今年8月最新上市的腸病毒71型疫苗，需打2劑，每劑4000元，但為了加強交叉保護力，早就被預訂一空，現在最快要等到11月，讓家長感到心慌。立委莊競程表示，今年4月就曾提出質詢，爭取腸病毒疫苗公費，當時衛福部長薛瑞元承諾，將依據「流行趨勢」評估是否開放公費施打。

莊競程指出，腸病毒71型疫苗，耗時將近20年開發，2023年獲食藥署核准上市，全球已知的腸病毒有60餘種型別，目前僅有高端及安特羅生技二家廠商取得藥證，是針對易引發神經系統重症的A71型，接種後仍可能感染其他型別的腸病毒。

莊競程強調，孩童施打疫苗的風險是大家最重視的，全面施打的風險性，必須審慎評估。需有周詳配套考量並與小兒科專家做專業詳細的討論，再進一步推動免費公費全面施打，以確保孩童健康。

腸病毒主要經由腸胃道或呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，傳染力雖強，專家建議，預防腸病毒最有效的方式仍是勤洗手、保持環境衛生。莊競程表示，服務處3年來不間斷「免費提供」次氯酸水，可以降低病毒活性與感染的機會，是最適合消毒環境的好幫手，歡迎鄉親免費取用。