農業部因應蛋荒，自今年3月起專案進口雞蛋，由中央畜產會向農業金庫貸款支應5.7億元的價差與關稅等費用。行政院副院長鄭文燦今天表示，5.7億元中有35％回到國庫，因為30％關稅、5％營業稅會回到國庫，而為何不免稅，因為農委會要保護蛋農。

鄭文燦今天接受Yahoo TV《齊有此理》節目專訪，他指出，在野黨批評合約說可以代收代付，實際上都是貨到付款，蛋進來錢才出去，所以廠商要有財富調度能力，蛋要到達基隆港或高雄港，交到指定倉儲，政府總共多花5.7億元，包括進口價與市場價格的落差，另外要加30％關稅、5％營業稅，及倉儲管銷成本。

不過鄭文燦解釋，5.7億元中有35％回到國庫，因為30％關稅、5％營業稅會回到國庫，而為何不免稅，因為農委會要保護蛋農，若免稅會造成蛋農恐慌，擔心未來是否都免稅進口。

鄭文燦說，5.7億讓國內價格平穩、缺口彌補，因此等於是5.7億乘以65％（意即只花約3.7億元）。他批，很多不夠了解的人講了很多似是而非的理論。