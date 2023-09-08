市長張善政表示，善心企業與機關大力支持庇護工場，目前庇護工場的業績已經優於往年。（陳夢茹攝）

桃園市今天舉行中秋節產品行銷記者會。（陳夢茹攝）

桃園市庇護工場中秋節產品行銷記者會，請到金鐘主持人陳明珠擔任代言人。（陳夢茹攝）

桃園市庇護工場型態多元，從食品烘焙、有機蔬菜到零售及洗衣應有盡有，目前銷售業績已經超過往年，相當受到歡迎，市府今舉行中秋節產品行銷記者會，請到金鐘主持人陳明珠擔任代言人，市長張善政也親自頒獎，感謝支持庇護工場的熱心企業與機關。

張善政表示，中秋節是大節日，近期如有送禮需求，建議民眾不妨考慮物美價錢的庇護工場商品，庇護工場提供平台讓先天弱勢的朋友有舞台能發揮，這陣子有許多善心的企業與機關大力支持庇護工場，購買其商品及服務，大家的支持讓今年庇護工場的業績優於往年，相當感謝這些企業及單位。

擔任桃園庇護工場代言人的陳明珠說，起初不曉得，剛剛才得知原來庇護工場的商品銷售業績這麼好，市長張善政也不斷呼籲各企業加碼支持，她認為，不應該只局限於桃園，希望全台灣各地的朋友都可以選擇庇護工場的優質商品作為送禮首選。

伊甸基金會庇護事業處處長陳智宏指出，為了配合消費者多元化的採購需求，今年推出9種產品，光是禮盒款式就有8種，其中1款9入的月餅禮盒，每個口味的月餅都能品嚐到，滿足消費者的味蕾。今年業績與去年同期相較下成長5至7％，不過離中秋節還有3周，整體銷售目標業績還有一段距離，盼藉由行銷記者會號召更多有愛心的民眾支持庇護工場。

各庇護工場推出許多特色的中秋禮盒，除了月餅禮盒外，路得啟智學園附設陪你走 一段路生活坊推出桂圓鳳梨酥禮盒、樂芽潤米庇護工場推出布列塔尼酥禮盒、綠綠發芽希望工坊推出炭烤點心禮盒、美好庇護工場推出有機黑木耳露禮盒等，訂購庇護工場商品達一定條件者可享優惠折扣。

此外，勞動局也同時舉辦「庇護一鹿購 好禮兔 MUCH」滿額抽獎活動，民眾只要於10月30日前至桃園庇護工場消費滿300元就有機會抽中Gogoro viva電動機車、65吋4K電視、Apple iPad、dyson 無線吸塵器等好禮，總計超過200個獎項，市價超過30萬元，呼籲民眾以實際行動支持身心障礙者就業。