建案施工出錯釀公寓嚴重坍塌 王世堅怒告基泰建設董座

基泰建設位於北市大直建案「基泰大直」因施工問題，造成附近鄰屋嚴重坍塌，台北市議員王世堅指控基泰罔顧人命，形容大直工地竟變成烏克蘭，8日到台北地檢署告發基泰建設負責人陳世銘涉犯公共危險罪，請求檢察官立刻立案啟動偵查。

王世堅說，早在半年多前，多名議員就接獲住戶因房屋龜裂滲漏水陳情，要求北市都發局建管處會勘，但建管處卻函復與施工無關，甚至說無公共危險之虞，他不排除近日再告發台北市政府建管處、都發局涉瀆職及圖利。

建案施工出錯釀公寓嚴重坍塌,王世堅怒告基泰建設。(陳志賢攝)

9月7日晚間，位於台北市中山區大直街94巷3弄口的建案「基泰大直」因施工未做大底，導致工地坍塌、鄰房傾斜，隔壁大樓甚至承受不住壓力下沉1樓變地下室，震驚各界。

王世堅說，這幾年來基泰建設在台北市多處開發，有如橫衝直撞，如入無人之境，早在半年前，基泰這個建案的附近居民就向都發局建管處陳情，台北市議會多名議員也分別多次辦理現場會勘與協調。昨天早上陳怡君議員才到工地會勘，晚上7點就坍塌。

王世堅批評，基泰建設堪稱全台灣最惡劣的建商，把一些過失責任推給建築師，曾幾何時，大直變成烏克蘭，台灣非屬戰區，也沒有颱風，卻突然房子下陷，還好當地住戶有預警，感覺異狀，連滾帶爬地爬出來。

王世堅表示，先前當地住戶、受災戶已發現的裂縫、滲水、位移等問題，包括他在內等多位議員曾多次會勘，北市建管處竟然說，非屬施工造成，那是什麼造成的？難道是烏克蘭戰爭影響到數萬公里外的台北大直嗎？颱風從台北附近飄過，風太大影響的嗎？他認為建管處的 說法荒唐至極。

王世堅強調，對於這件工地重大坍塌，台北市都發局、建管處怠惰，他到事發現場，馬上向都發局、基泰建設，詢問有沒有裝監測系統？結果都發局竟然幫基泰說話，稱資料也在工地裡，沉下去了；王也質疑北市建管處、都發局，是否有官商勾結？