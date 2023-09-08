資本額50萬元的超思公司拿政府1.75億補助，進口8800萬顆雞蛋，引發質疑。行政院副院長鄭文燦今天接受專訪表示，其實資本額不是重點，而是財務能力、調度能力、找蛋源的能力、安排進口流程的能力等，並指超思比起其他廠商，到岸價格的報價還是最低的，且比其他東南亞國家價格還低。

鄭文燦今天接受Yahoo TV《齊有此理》節目專訪，針對民間貿易商條件，鄭文燦說，農委會有4個條件，有能力掌握蛋源、能夠拿到檢疫文件、衛生合格文件，且要有能力安排倉儲、物流、通關等貿易能力，農委會說明會來了38家廠商，最後能夠完成4個條件只有9家，超思一樣要比價，超思到岸價格的報價還是最低的，且比其他東南亞國家價格還低。

鄭文燦表示，雞蛋貿易從下單到台灣最快3個月，請所有貿易商盡最大的力量，而且蛋源不好找，去澳洲都被鎖單，泰國、菲律賓數量都很少。

鄭文燦說，買一顆蛋要多少流程，要找得到蛋源，要貨運、倉儲、報關、檢疫、海運，進來台灣也要同樣的程序，貿易過程很複雜，一定要有經驗的人才可以做。

針對超思資本額僅50萬受質疑，鄭文燦指出，其實資本額不是重點，而是財務能力、調度能力、找蛋源的能力、安排進口流程的能力，農委會要求4條件合格，且價格比別人低才能進口。鄭說，還有有檢疫證明、衛生合格文件，但每個國家驗的不太一樣，食藥署透過外交部去確定我方要查驗的項目，而且到台灣後還要查驗。