今年18歲的陳姓男子國中時期右半臉逐漸萎縮變形，眼睛變得一大一小，左右臉呈現歪斜症狀，四處求醫始終沒改善。去年求診光田綜合醫院整形外科，確診罹患罕病「帕里-龍伯格綜合症」，經以顯微自體脂肪移植手術後重建外形，改善病況，陳男終於重拾希望逐漸走回人群。

遠從台北來到台中沙鹿光田醫院求診的陳姓男子，從小長得濃眉大眼，在同儕間與異性緣關係不錯，但升上國中後，右半臉開始逐漸變形至萎縮，眼睛下垂變小，兩邊臉越來越不對稱，長相產生很大變化，大家逐漸疏遠他；陳男身心受創開始躲避社會，父母帶他到處求診，擔心得了什麼怪病。

經整形外科吳文宏醫師診察發現，陳男右半臉皮膚脂肪、肌肉、骨骼萎縮明顯，右眼及右上眼瞼嚴重下垂，確診為罕見疾病「帕里-龍伯格綜合症」（Parry-Romberg Disease）或稱帕-羅二氏綜合症，也稱「漸行性半臉萎縮症」；該疾病成因不明，但一般認為跟自體免疫有關，也就是自身的抗體去攻擊半邊臉的皮膚、脂肪、肌肉、神經和骨骼，造成面部萎縮。

吳文宏為陳男做電腦斷層掃描，檢查結果可明顯看出右臉骨頭已萎縮，包括下巴、顴骨、上頷骨、右眼眶較左眼眶小，因此眼部和臉部呈現嚴重的歪斜不對稱。

吳文宏說明該疾病的臨床表現，其特徵通常範圍會在單邊側臉，左側發病較多見，部份或全部進行性萎縮，約有5％病例會侵犯兩側臉部，主要位於臉頰鼻外側、嘴角邊、下巴角以上、單側的眉及眼，約2至10年發展成單側臉全部萎縮，患側臉部凹陷呈老人貌，與健側呈鮮明對照。

而女性約佔3／5，發病年齡在5至15歲之間，大多於國中時期發病，20歲前發病者佔3／4，剛發病時是漸進式的，大部分患者20歲前會突然停住，疾病呈現穩定狀況。

吳文宏指出，該罕病多視萎縮情況穩定下來時，進行臉部重建手術，在早期沒有自體脂肪移植技術前，多採用骨移植或人工墊片來重建臉部輪廓，須配合全身麻醉手術並住院治療，但隨著醫療進步，使用顯微自體脂肪移植，僅須局部麻醉即可達到改善的效果。

吳文宏替陳男進行顯微脂肪移植矯治右半臉萎縮，局部麻醉便可完成治療，達到改善臉型效果，而患側眼部嚴重下垂的病況，則以額頭懸吊術做拉提，協助眼部和臉部整體均衡，效果相當顯著，陳姓男子終於慢慢重拾信心，走回人群。

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