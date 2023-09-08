揚秦總經理林麗玲指出，上半年營運成長，除了受惠於疫情影響式微，整體餐飲內需復甦更帶動旗下品牌營收提升。隨著7、8月營收接連創高，顯示產業旺季回歸，配合跨足火鍋市場的新品牌「涮金鍋」加入，預期可望持續推升下半年營運表現。

林麗玲表示，揚秦旗下「麥味登」APP推出「天天抽蘋果」活動，期間不僅促動麥味登會員人數加速成長，同時也增加消費者線上點餐頻率，透過會員行銷活動有效提升門市營收，增添第三季營運成長動能，也為未來精準行銷鋪路。

展望後市，「麥味登」攜手知名線上服裝品牌PAZZO旗下「The Butters 奶油家族」，18日起推出聯名飲料杯與限量好禮抽獎活動。同時，「麥味登」及「炸雞大獅」將連袂參與14～至17日舉行的2023台北國際連鎖加盟大展秋季展，讓品牌能深入更多區域持續展店。

截至9月初，揚秦旗下早午餐品牌「麥味登」全台總店數817家，台式炸雞品牌「炸雞大獅」海內外店數維持100家，烘焙品牌「REAL真．Cafe．Bread」全台5家，跨足火鍋市場的新品牌「涮金鍋」正緊鑼密鼓籌備中。

林麗玲表示，「涮金鍋」定位為中平價的和風涮涮鍋，以上班族和家庭客為主要客群，首間直營店將落腳桃園中路特區，預計9月底試營運、最慢10月開幕。在直營確定營運模式後，最快明年開放加盟，未來目標在六都均有據點。

林麗玲揭示，揚秦將以「全球布局、數位韌性、綠色轉型、共榮共好」4大方向策略布局。其中，「麥味登」將主推健康餐飲、數位生活，明年將推出新店型，「REAL真．Cafe．Bread」則結合飲品提供複合咖啡店型態，於明年開放加盟。

而「炸雞大獅」將擴大布局海內外，除了東協區域穩定發展，將攜手雅茗-KY(2726)進軍美國市場，首店預計明年第二季於洛杉磯開出前店後廠形式的首家直營店，下半年再開1家， 於2025年開放加盟拓展，目標5年內達60～70家。

林麗玲表示，去年「麥味登」及「炸雞大獅」分別新展112家及28家，今明2年店目標均不低於去年，其中「麥味登」每年同店營收目標均成長達10％。隨著明年進入全新店型期，只要直營店模式測試完成，就會開放加盟大舉複製，以達經濟規模。