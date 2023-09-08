亨泰光表示，8月份合併營收創歷史新高，且較上月大幅成長21.71%，主要在於進入暑假即將結束，許多家長在開學前為學童安排視力檢查，配戴OK鏡進行近視管理，8月份台灣與中國大陸OK鏡銷售月增率，分別約為22%與28%，推升8月合併營收創下歷史新高紀錄，以目前訂單出貨狀況來看，今年第三季銷售成長動能可期。

亨泰光表示，OK鏡屬於第三等級醫療器材，產品技術門檻較高，需完成並提交臨床證據資料，於目標市場取得國家單位核發的醫療器材產品註冊證後，才能進行產品推廣，因此屬於寡占市場產品。公司身為台灣第一大硬式隱形眼鏡製造廠，擁有台灣市場上最多的OK鏡產品製造許可證，目前在台灣眼科診所通路銷售排名第一名，市占率達五成以上，未來隨眼科診所通路效益及產品佈局完整，台灣OK鏡銷售業績可望維持穩健的成長動能。

在中國大陸市場方面，目前中國大陸9~18歲學齡兒童及青少年近視人口超過一億人，而OK鏡滲透率仍不到2%，市場發展潛力相當可觀，公司目前在中國大陸地區擁有2張OK鏡產品註冊證，在中國大陸OK鏡的市場占有率約10%~15%，透過總代理於醫院通路銷售OK鏡，提供學齡兒童及青少年更完整有保障的驗配服務。 亨泰光表示，子公司杭州博士頓光學日前已展開自製OK鏡的取證作業，未來主攻OK鏡國產市場，除提高中國大陸OK鏡產品線的完整度外，並可望進一步提升市場占有率，預估杭州博士頓光學將於明年底前取得OK鏡產品註冊，並規劃產品上市時間。