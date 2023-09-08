台南市登革熱疫情嚴峻，至今累計病例已突破4700例，市府工務局持續稽查建築工地，9月至今分別在東區、安南區、仁德區等3處建築工地及1處民間工程查獲陽性容器及孑孓，除現場立即要求廠商改善施工現場環境清潔外，還勒令停工1周全面環境孳清，以防止建築工地成為登革熱防疫的破口。

工務局表示，為杜絕登革熱疫情，每天都安排人員前往仁德區、東區、安南區、南區、永康區及北區等熱區稽查；從9月至今，分別在東區達麗建設、安南區春上建設、仁德區和紘建設及一處民間工程查獲陽性容器及孑孓，均依違反《建築法》規定，通知起造人、承造人、監造人勒令停工1周，並於1周後複查，複查通過才能復工，否則將持續勒令停工，直到完全改善為止。

工務局強調，工地務必做好防蚊措施，並落實環境管理、孳生源清除及定期巡檢，降低病媒蚊傳染病流行風險；每日也應加強巡檢地下室、電梯機坑、消防蓄水池及四周水溝等易積水區域，雨後造成的工地積水處亦應盡速孳清現場環境，落實建築工地的公共衛生。

台南登革熱工地稽查孳清停工