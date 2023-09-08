61歲梁朝偉日前在威尼斯影展獲得最高殊榮「終身成就獎」，貴為影帝的他在台上哭得像孩子一樣，更不忘點名感謝老婆劉嘉玲，今(8日)他帶著獎座光榮回到香港受訪，被問到為何特別點名感謝愛妻？他坦言：「好像從來沒在台上感謝她」。

出道41年的梁朝偉近期在導演李安引言下獲得威尼斯影展的終身成就獎，從李安的致詞中可見對梁朝偉的推崇，也可見兩人之間的真摯情誼。今梁朝偉返港，據《香港01》報導，他坦言這次拿獎特別有意義，「上次為了一部戲，這次是41年來的努力，最感動的是大家都站起來鼓掌」，讓他感覺似乎對自己41年的演藝生涯終於有了交代。

梁朝偉與劉嘉玲結婚15年。（圖／中時資料照片）

梁朝偉先前罕見發聲明，駁斥與小他36歲的大陸女星程瀟有私生子的緋聞，並強調「我與太太劉嘉玲女士婚姻生活一直安好」，這回領獎兩人不僅親嘴放閃，梁朝偉也特別在一開頭就指出最要感謝的是劉嘉玲，以行動撇清謠言，他也表示自己好像從未公開感謝老婆，趁這個機會在領終身成就獎時感謝她，而從2018年起就接手梁朝偉經紀人工作的劉嘉玲，稍早也盡責的在梁朝偉受訪時於一旁安靜地守候他，結束訪問後也在第一時間上前陪先生離開。

問是否感覺替香港爭光？梁朝偉謙虛表示：「電影不是一個人的事」，是一群人出力完成的工作，是大家成就了他，晚點會與親友吃飯慶祝，不會特別開慶功派對。又問他先前拍韓國女團NewJeans的MV契機，他表示對方唱片公司老闆認識他的一個韓國朋友才搭上線，他開三條件如果對方答應就拍，第一是他人在哪就在哪裡拍、第二是不能管他的造型，這是屬於他創作的一部分、第三就是他只有兩個小時，最後對方點頭，是否因此成為NewJeans的粉絲？梁朝偉開玩笑抓頭說：「好像她們（才）是我的粉絲吧！」