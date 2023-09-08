菲律賓和澳洲今天簽署戰略夥伴關係協議，攜手鞏固彼此的安全與經濟聯盟，試圖對抗中國日益增加的區域影響力。

法新社報導，這項協議是在菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在馬尼拉會晤後敲定。

艾班尼斯此行造訪菲律賓，是菲方與澳洲總理20年來在馬尼拉的首次雙邊會談。自小馬可仕2022年上任以後，已有多名澳洲政府高階官員訪問菲律賓。

兩國在戰略夥伴關係下，將尋求擴大從國防、安全到氣候變遷與教育等多項領域的合作。

艾班尼斯對官員、外交官和記者說：「這次提升（為戰略夥伴）是彼此關係強度的重要象徵，也是展開更多合作的共同承諾。」

中國在台灣議題上益發獨斷，又在南海爭議海域的人工島嶼實施軍事化，促使澳洲和美國深化與長期盟友菲律賓的防務合作。

會談開始時，小馬可仕感謝艾班尼斯在菲律賓試圖反對外界「無效」的海事主張時「大力支持」菲律賓；他在發言中幾乎不加掩飾地提到中國。

小馬可仕告訴艾班尼斯：「擁有像你這樣的朋友和合作夥伴，特別是在此議題上，我們非常高興，這也鼓勵我們沿著這條路繼續前行。」

艾班尼斯稱兩國是「交情極佳的朋友」，他希望這趟訪問有助於把兩國關係「推向更高的水準」。澳洲認為戰略夥伴關係是雙邊關係的最高層級。

北京聲稱對幾乎整片南海均擁有主權，無視國際裁定指中方立場毫無法律依據。

菲律賓、越南、馬來西亞和汶萊也聲稱對部分南海海域擁有主權。

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）從菲國的傳統安全夥伴轉向中國，但小馬可仕政府試圖再扭轉此一立場。

澳洲和菲律賓軍隊上個月在爭議水域附近舉行大型聯合演習，小馬可仕、菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）和澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）均到場視察。

小馬可仕當時稱讚這場演習是「為可能狀況做好準備的一個重要面向」。