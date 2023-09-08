喧騰一時的板橋幼兒園「餵藥案」，園長及老師9人雖已獲檢察官不起訴處分，但事件仍未止息，8名家長遞狀聲請再議，新北地檢署上月將本件再議案陳送台灣高檢署審核，台灣高檢署審核後，認為新北檢偵查不完備，將全案發回新北檢續行偵查。

今年5月中旬的板橋幼兒園餵藥案，引發軒然大波，幼兒園老師一度飽受外界及家屬責難，更重創新北市政府及參選總統的新北市長侯友宜聲望，但案經北榮、部立台北醫院等醫療院所、調查局檢測幼兒血液、尿液及毛髮都呈陰性或未檢出後，新北地檢署7月12日偵結，認為查無犯罪證據，將園長和8名教師不起訴。

但臉書專頁「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」隨即發文表示，檢察官實際記載了孩子在幼兒園所遭受的一切傷害，檢察官卻不採納，結案書類中甚至連孩子的班級都寫錯、家長陳述的詳細內容也有出入，強調為了孩子，將透過律師提出刑事再議狀，追求事實的真相。

餵藥案共有31名告訴人提告，事後有8人聲請再議，新北地檢署18日整理本案卷證後，陳送台高檢再議，台高檢8月22日收案審核這件再議案後，日前認為偵查不完備，將全案發回新北檢續查。