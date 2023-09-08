三星再度與紐約設計師品牌Thom Browne合作，推出Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版，是手機與手表一起販售（含Galaxy Z Fold5 12GB+512GB版乙台、Galaxy Watch6 40mm藍牙版乙支及配件），建議售價9萬9888元，將於9月12日上午10點於三星商城和三星微風南山體驗館限量販售。

Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版，是手機與手表一起販售，含Galaxy Z Fold5 12GB+512GB版乙台、Galaxy Watch6 40mm藍牙版乙支及配件，建議售價9萬9888元。（吳松翰攝）

今（8）日三星在微風南山體驗館公布Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版的銷售細節，並邀請歌手Karencici出席，她不但以Thom Browne造型現身，還特地為三星寫了一首歌曲〈Join the Flip Side〉，她說只花了1天就將歌曲完成，創作靈感以「經典」出發，之後再加入經典音效、嘻哈旋律，最後填上流行的詞。

Karencici表示三星摺疊手機適合愛自拍的她，記者會現場還分享自拍技巧。（吳松翰攝）

Karencici說三星的摺疊機非常適合愛自拍的她，笑說：「自拍最好，男友拍的看不懂。」打趣地說「直男視角」不符合她的標準。Karencici也透露10月初將推出新作品，最近忙著練舞，下個月將回美國與家人團聚，享受兩個星期的假期，問到是否還有其他作品？她神秘地說：「明年有意想不到的跨界作品！」