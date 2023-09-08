蘋果iPhone15開賣前夕，安卓機皇銷售表現出爐，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙今日表示，Galaxy Z Fold5︱Z Flip5旗艦摺疊系列預購登記，不僅自有通路成功達成預購目標，其他電信通路也紛傳捷報，三星智慧館及三星商城預購成績較前代Z系列成長逾2成，目標於今年年底達成銷售量較前代至少成長2成，亦藉此引領摺疊機成為主流，於高階市場滲透率往20％~30％邁進。

觀察三星智慧館＆三星商城預購表現陳啟蒙指出，此次Galaxy Z Flip5多功能封面螢幕尺寸提升，實用性大幅升級，吸引眾多民眾入手，預購佔比超過75％。Z Flip5：Z Fold5約為3：1。

規格容量方面，有著輕巧時尚外型的Galaxy Z Flip5以256GB規格最搶手，佔約75％；而主打極致生產力的Galaxy Z Fold5以大容量（1TB＋512GB）版本佔近六成。顏色在預購期間Galaxy Z Flip5以清新的新色「薄荷綠」最為搶手，預購量佔逾三成；Galaxy Z Fold5則為「冰霧藍」最受青睞，預購量佔近四成。

台灣三星今年祭出「星機免費試用計畫」獲得廣大消費者的積極回應和參與，目前整體轉購率達三成，較前代更為成長。而分析活動參與者，有近三成來自友商。目前消費者好評持續累積中，活動將於9月30日結束，歡迎對摺疊機有興趣的消費者報名體驗。

為擴大滲透率，台灣三星發表Thom Browne Edition限量版，鎖定渴望藉由時尚穿搭與設計的選擇，結合行動裝置的搭配，彰顯前衛大膽卻深富經典內涵的消費族群。至於銷售目標，相較於實際銷量，我們更注重能藉由此特別版本，帶給消費者獨特且嶄新的體驗。

其他產品方面，陳啟蒙指出，今年智慧手錶Watch6系列受到消費者的青睞。Watch6全系列（6＋6 Classic）預購銷售數量較Watch5全系列（5＋5 Pro）再成長。Watch6及Watch6 Classic的預購銷售占比約為4：6，以搭載深受星粉喜愛的實體旋轉錶圈的Watch6 Classic為銷售大宗。截至9月3日Watch6 Classic較前一代銷量成長近五成。

陳啟蒙認為，三星也精心推出一系列穿戴裝置加價購優惠，讓消費者能輕鬆加入生態圈行列。觀察本次預購狀況，Watch6系列與Galaxy Z系列搭售率達三成，優於以往表現。