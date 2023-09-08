近期消費者物價指數（CPI）顯示國內通貨膨脹嚴重，為了因應CPI，基本工資審議委員會今會議結論，從2024年1月1日起，每月基本工資調整至2萬7470元，每小時基本工資調整為183元，本次每月基本工資調升至2萬7470元後，估約有179萬名勞工受惠；至於每小時基本工資調升至183元，估約有60萬名勞工受惠，將陳報行政院核定後公告實施。

勞動部表示，非常感謝所有基本工資審議委員，一致關心基層勞工的權益。基本工資調整涉及層面廣泛，勞資委員熱烈討論，彼此交換意見。縱然各有立場，但都能同理對話，且引據論理，審議過程氣氛平和。近幾年來，勞資委員每季定期開會的交流，已奠定良好的互動，在基本工資審議委員會議的討論，理性溝通，發揮審議機制的運作效益。

勞動部進一步說明，本次會議，勞資委員都認同邊際勞工的權益保障，今年應該調漲基本工資。勞方委員認為，核心物價及重要民生物資的價格漲幅，應反映在基本工資的調幅上，經濟成長的果實是勞資雙方共同努力而來，也應適度與勞工分享。資方代表則表達，未來景氣並不如預期樂觀，製造業外銷訂單不佳，服務業景氣雖然回暖，但面臨缺工問題，基本工資的漲幅應在合理範圍。

學者代表認為基本工資目的在維持勞工基本生活所需實質購買力，重要民生物資漲幅對基層勞工帶來相當程度的影響，應為特別考量。會中，經濟部及勞動部也分享政府對於產業受景氣因素及缺工問題影響協助措施，會運用更多的資源來照顧企業。經兩階段充分交換意見，綜合考量消費者物價指數年增率、17項重要民生物資年增率、經濟成長率及整體經濟情勢，才獲得會議結論。