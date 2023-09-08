廣越董事長吳朝筆表示，8月單月合併營收21.89億元，月增4.65%，主係旺季效應持續，營運表現逐月增高，惟對比去年同期年減14.44%，除因2022年客戶訂單需求暢旺，廣越營運爆發性成長，對比基期較高所致，另因2023年廣越主要運動品牌客戶受終端消費市場力道降緩影響，調節庫存訂單縮減；整體而言，2023年成衣產業環境較為嚴峻且變動快速，惟廣越除掌握現有客戶訂單，持續優化產品組合，另亦積極開發新品牌客戶，維持競爭力以迎接產業景氣反轉。

法人表示，廣越已正式打入Lululemon供應鏈，除獲該品牌外套品項訂單，針織品項之瑜珈服飾訂單也已在開發中；Lululemon近期公布第二季財報，營收和獲利優於市場預期並上調全年財測，營運持續成長，後勢可期，預期該品牌2-3年內將逐步挹注廣越營收獲利，成為廣越營運成長動能之一；整體而言，看好廣越未來長期營運狀況良好，營運版圖將持續穩定擴張。