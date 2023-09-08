該家華爾街券商此前曾經預測，包括德國等在內的歐元區經濟體在今年為成長0.8%。周五則提出下修。
花旗並預計，在2024年經濟為萎縮0.1%，低於此前預測的成長0.8%。
以Christian Schulz為首的經濟學家在稍早周四的一份簡報中說，歐元區面臨的週期性和結構性阻力，太過強大。
Schulz說，能源轉型、勞動力短缺、中國的疲軟、財政轉向，以及貨幣緊縮，「打倒了」家庭實質所得的增長。
花旗(Citigroup)在周五將歐元區的經濟成長率預測下調至0.4%，並指出，預計該地區未來三個季度將「輕微的」萎縮。
該家華爾街券商此前曾經預測，包括德國等在內的歐元區經濟體在今年為成長0.8%。周五則提出下修。
花旗並預計，在2024年經濟為萎縮0.1%，低於此前預測的成長0.8%。
以Christian Schulz為首的經濟學家在稍早周四的一份簡報中說，歐元區面臨的週期性和結構性阻力，太過強大。
Schulz說，能源轉型、勞動力短缺、中國的疲軟、財政轉向，以及貨幣緊縮，「打倒了」家庭實質所得的增長。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。