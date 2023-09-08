該家華爾街券商此前曾經預測，包括德國等在內的歐元區經濟體在今年為成長0.8%。周五則提出下修。

花旗並預計，在2024年經濟為萎縮0.1%，低於此前預測的成長0.8%。

以Christian Schulz為首的經濟學家在稍早周四的一份簡報中說，歐元區面臨的週期性和結構性阻力，太過強大。

Schulz說，能源轉型、勞動力短缺、中國的疲軟、財政轉向，以及貨幣緊縮，「打倒了」家庭實質所得的增長。