基隆市旭川河上方頂板的愛一路與忠二路口，於8月中旬出現坑洞，影響用路人安全。基市府表示，經全線檢視後，旭川河頂板共發現有3處破損，已緊急開挖修繕加固，自9月11日起，將施做愛一路及忠二路口南側，也就是往忠三路方向的頂板修復工程，屆時將開放1車道通行，有10線公車須改道，但不更動公車上下站點。

近期台灣各地出現坑洞，而台北市大直昨日甚至發生工地施工，卻導致民宅塌陷的嚴重事故。基隆愛一路為旭川河上方加蓋的道路，於今年8月中旬時，民眾突然發現路面上出現大坑洞，經相關單位挖開確認，發現旭川河頂板水泥已劣化破損，因此緊急開挖施工加固。

基市府工務處下水道科指出，早年該地工程僅舖設水泥卻沒有鋼筋，而工務處派員全面視後，查出愛一路全線的旭川河頂板共有3處破損，目前愛一忠二路口北側、忠三路口2處頂板已修復並加固，11日起將施做愛一路忠二路口南側，靠近橋墩部分的頂板，屆時將只開放1車道通行。

但工務處表示，目前仁五路的仁愛橋也在改建中，部分車流改道經忠二橋右轉或直行，交通較為複雜，尤其是公車右轉有難度，因此有202、402、403、406、408、601、602、603、605、608等10線的公車須改道，但不影響原本的上下車站點。

工務處表示，頂板修復工程預計在9月30日前完工通車，希望行經愛一路的民眾和車輛，務必減速慢行並配合交維人員的指揮，以確保行車安全。