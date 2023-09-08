今（2023）年是60年一次的「黑兔年」，農曆7月被稱「最凶鬼月」，此次鬼門關落在國曆9月14日晚間11時，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專發文提醒，鬼門關有10禁忌不可觸犯，包括不可說再見、磁鐵要收起來等，否則恐招致厄運。
▍磁鐵
鬼門關前一天晚上不要放磁鐵在家裡，因為磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。
▍普渡品要吃完
普渡品沒吃完，好兄弟會尋找原來氣味再回去吃，容易吸引好兄弟回頭找你。
▍不要聽佛經
鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟誤認為要幫其超渡，反而不願離開，晚上容易作惡夢。
▍不要擺花香
鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。
▍玩偶要藏起來
鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟恐會附身到娃娃裡，不回陰間報到。
▍晚上不點蠟燭
晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。
▍不要說再見
鬼門關當天避免跟親朋好友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開後找上門。
▍不要跟祖先抱怨
鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。
▍不要迴向冤親債主
鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時找上門。
▍鬼門關生產
鬼門關若剛好遇到生產，為避免好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩護持，因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結界幫助順產。
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