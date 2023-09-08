雲林縣診所協會C肝計畫主持人林建宏醫師指出，治療C型肝炎是要學習10幾年才精通，但它也「知難行易」，只要把基本的治療方式賦能給偏鄉的醫師掌握基本的技術，一般科、小兒科，甚至耳鼻喉科、婦產科都可以為病人治療。（周麗蘭攝）

雲林縣C型肝炎盛行率遠高於全國平均，但山區、沿海民眾治療C肝不便，台北瑞光扶輪社去年提供經費，雲林縣診所協會培訓基層診所的非腸胃專科醫師，並補助低收入戶的就醫費用，使45歲至79歲慢性C肝獲治療比例59％，遠高於全國平均值47％，為全國第一。

雲林縣只有七家腸胃專科診所，偏遠山區或沿海鄉鎮C肝患者因需長途跋涉而打退堂鼓，台北瑞光扶輪社、雲林縣診所協會攜手合作排除患者就醫困難窘境，包括培訓非腸胃專科醫師的診所、補助低收入戶的就醫交通費、提供手持式超音波、強化基層診所間轉診。

雲林縣診所協會C肝計畫主持人林建宏醫師指出，目前新的藥物可輕易根除C肝，雲林縣未接受治療的患者最大的原因是年紀大、交通不便，所以很多患者耽擱治療，本計畫目的是讓患者走幾步路到附近診所就可接受到治療，只要吃藥就會好。

林建宏說，因此賦能給基層診所是很重要的工作，就腸胃科而言，治療C型肝炎是要學習10幾年才精通，但它也「知難行易」，只要把基本的治療方式賦能給偏鄉的醫師掌握基本的技術，一般科、小兒科，甚至耳鼻喉科、婦產科都可以為病人治療，病患就可以很簡單的在家附近診所獲得療程。

全縣20鄉鎮共有45家基層診所過去1年來參與了這項計畫，原目標今年9月底前收治300位個案，6月底就成功收治545人，目標達成率超過180％，提高了C肝治療效率。

台北瑞光扶輪社、雲林縣診所協會今（8日）在雲林縣府舉行成果發表會，林建宏醫師表示，雲林縣的診所投入治療C肝的比率是全國最高，實現收治人數與醫院治療數相比是1：1，也是全國最高。

雲林縣長張麗善表示，感謝扶輪社員出錢出力，解決低收入戶、弱勢鄉親治療C肝上的困難，順利恢復健康。