機器人實作實驗室目前配備7套達明AI協作機器人，未來還有2套自主移動機器人(AMR)，提供課程專題使用，實驗室的建立得益於教育部「智慧製造跨域整合人才培育聯盟計畫」的補助，台大機械系作為聯盟中心學校，致力於整合機電和人工智慧技術，為學生提供了實踐智慧製造技術的重要學習場域。此外，台大機械系表示：感謝達明機器人董事長何世池的慷慨支持，以校友的身分捐贈經費，使這個實驗室的建設得以順利完成。

這些課程不僅提供學術知識，還將學生引入實際工廠設備的操作和ROS系統開發。課程強調實際應用和問題解決，並在PBL的框架下鼓勵學生自主思考並提出解決方案，以應對各種產業挑戰。

達明機器人與台灣大學期許機器人實驗室，期許夠培育更多具有創新和競爭力的優秀人才。如同日前舉辦的全國智慧製造應用競賽，AI創新組的冠亞軍，皆為計劃課程的授課學生，相信更多對自動化和機器人技術感興趣的學生，也將有機會在這個實驗室中發揮自己的才能，並深入學習智慧製造和AI領域的專業知識。