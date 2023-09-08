勞動部今日拍板基本工資調整，月薪從2萬6400元調至2萬7470元，調升1070元、調幅4.05％；時薪從176元調至183元，調升7元、調幅4.05％。資方代表指出，原本認為調幅不超過3％，結果4％是超出預期，製造業預估1年會增加260億元人事成本，會尊重勞動部的決定，至於企業受不受得了，就要看今年第4季與明年的訂單狀況。

中華民國全國工業總會常務理事何語表示，有充足反映工業製造業不景氣的現況，但最後結論是專家學者與政府官員決定，資方與勞方的訴求都不會被接受。

何語強調，全國工業總會的立場是贊成適度調整，但強調製造業已經連12個月出口負成長、連續6個月工業製造業用電量下降，工業及製造業採購經理人指數連續下降，今年第4季與明年第1季都不看好。

此外，目前全球成品庫存量太高，消化得很慢，製造業原物料庫存高，周轉率在10％以下，看得出來國內整體製造業是不好的。另受地區經濟影響，大陸通縮、經濟成長率不佳，成品庫存在全世界拋售，都影響到台商接單，只有晶圓設計、晶片、鋼鐵業算不錯，其他包括橡膠、塑膠製品、汽車零件外銷、電機電子產品類都不理想。

何語指出，明年1月有總統大選，執政黨一定要調整基本工資，這是對勞工的承諾及禮物，但對比韓國今年只調0.5％，我們經濟體比韓國小、GDP所得少於韓國，卻調了4.05％，比韓國多很多。過去勞工團體都說要比照韓國，今年完全不敢提，反而比到歐美去。

何語預估，基本工資調升4.05％，製造業1年會影響到260億元以上的人事成本，包括健保、勞保、職災、退休準備金等都要調升，資方原本認為不超過3％，最後的結果是超出預期。