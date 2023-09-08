星宇航空宣布自10月29日起實施之冬季班表，東京航線新增JX804／805航班，由每日二班增為每日三班；大阪航線每日二班，第二班JX822／823由A321neo放大機型以A350-900執飛；札幌航線也由A321eno放大機型以A330neo執飛。此外，熊本由每周五班增為每周七班，名古屋也將於12月1日起開航。

東京是國人最愛的旅遊城市之一，不論是旅遊或是商務行程，在星宇航空各航點中受歡迎程度始終居高不下，而台灣今(2023)年1至7月往返東京成田機場的旅客數更突破152萬人次。星宇航空看好東京成田航線的市場強勁需求，由每日二班增為每日三班，新增下午時段班機JX804／805，以A330neo及A321neo輪替執飛，大幅增加旅客在東京的停留時間，使自由行旅客及旅遊業者可組合更多樣化的行程。

關西大阪在國人赴日旅遊名單中，也長期名列前茅。大阪腹地涵蓋大阪、京都、神戶地區，且旅遊元素豐富多元，不論是購物、美食、文化、建築、人文風情，廣受各年齡層旅客的青睞。星宇航空目前大阪航線每日二班，由A330neo及A321neo執飛。冬季班表將大阪每日第二班JX822／823調整由A350-900執飛，往來大阪的旅客將有機會體驗星宇航空升級版商務艙及豪華經濟艙。

隨時序入冬，日本熱門旅遊城市「札幌」也進入一位難求的浪漫冬日旺季，不論是欣賞美麗的雪景和冰雕，或是參加滑雪行程，都是國人冬季旅遊大熱門行程。為回應旅客對北國雪地的嚮往，星宇航空將自12月1日起，將札幌航線機型由A321neo放大為A330neo，提供更多機位與升級的飛行體驗。