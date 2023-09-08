大陸掀起房地產風暴，財信傳媒董事長謝金河以「大陸的房地產怎麼救？」為題在臉書發文表示，若把前100大的大陸房企放在一起看，多數房企股價都下跌90%以上，而且頂著龎大債務，尤其像恆大、碧桂園已經到債可敵國的境界，若不徹底清算，整體金融體系終將付出代價，並提醒台日1990年代地產商倒閉、銀行擠兌的恐怖場景恐重演，在大陸的台商要小心。

謝金河發文指出，香港媒體這兩天用很大的篇幅報導房企股價大漲的新聞，例如恆大單日大漲82.9%、融創大漲68.4%等，乍看是不得了的大漲，不過，他認為這只是死貓跳的反彈，以恆大地產為例，股價從32.5跌到0.22港元，即使彈升至0.83，從最低點來看，幾乎彈升3倍，但這仍只是滄海一粟。

謝金河提到，如果把前100大的大陸房企放在一起看，大多數房企股價都跌90%以上，而且，頂著龎大債務，尤其像恆大、碧桂園已經到債可敵國的境界，這些企業若不清算，就會像癌細胞不割除，最後吞噬人體，最後仍將邁向死亡。

謝金河表示，北京政府選擇債大不能倒的模式，最近的認房不認貸，等於是變相鼓勵民眾繼續努力炒房，還有銀行加入拚命放貸的行列，最後整個金融體系都會付出代價。回顧1990年代，日本房地產公司倒閉、銀行破產，接著才有一連串的併購，台灣90年代最常見的場景是信用合作社擠兌，銀行櫃檯擺滿現鈔應付擠兌的景象。

「歴史不斷重演，其實可以借鏡的範例很多，但最怕掩耳盜鈴的手段解決問題。如果這些剩下殘值的房企可以救得起來，那是世界級的奇蹟。」謝金河說，今年矽谷銀行破產清算震驚全球，那麼大的銀行瞬間倒下，接下來，一連串地區型的銀行也倒下，但該倒就倒，反而整個產業生態可以迅速重組，產業更健康。