新北市議會民進黨團今發新聞稿指出，近期網路上流傳新北市政府列了「市府七大寇」名單，分別即是7位民進黨籍議員，針對這份名單內的部分議員辦理會勘市府不派員出席會勘，批新北市政府把市政問題變成政治化，「不應淪為侯友宜政治鬥爭的工具！」

對此，新北市府直呼不可思議，鄭重呼籲網路謠言不可信， 更不應淪為政黨拿來打擊市府團隊的工具，認為身為民意代表居然甘為政治側翼，拿網路謠言亂帶風向，公然施壓公務員，也讓大眾見識到少數民代為了政治利益的不擇手段，這些手段，在台灣的歷史勢必都會記上一筆 。

市府強調侯友宜市長和新北市政府團隊，上上下下都站在民眾的立場，夜以繼日為市民打拚建設、解決問題，所有基層公務員的認真努力與辛苦付出，不該被政治攻擊、惡意中傷 ，市府各局處向來尊重議員職權，並且依循議會共識決依法行政 ，新北市府會長年以來都擁有良好溝通與合作關係的傳統，籲請有心人士放下政治鬥爭，共同努力為市民提供更好的服務，積極推動新北市的發展。

市府強調，市長侯友宜和新北市政府團隊，上上下下都站在民眾的立場，夜以繼日為市民打拚建設、解決問題，所有基層公務員的認真努力與辛苦付出，不該被政治攻擊、惡意中傷。

市府各局處向來尊重議員職權，並且依循議會共識決依法行政 ，新北市府會長年以來都擁有良好溝通與合作關係的傳統，籲請有心人士放下政治鬥爭，共同努力為市民提供更好的服務，積極推動新北市的發展。

總召鄭宇恩表示，新北市政府對於部分民進黨議員的建議款、會勘和市政研究資料索資早就存在差別待遇，議員建議款不給通過、辦理會勘不出席，市政資料索資則是用各種方式不給予或是亂給資料。

鄭宇恩說，市府與議會本是行政與立法監督的關係，但現在風聲鶴唳之下，基層公務人員在市府與議員之間左右為難，議員只要批評市政缺失，市府就冠上抹煞基層公務人員的辛勞，但又是誰讓基層公務人員為難呢？市府高層想盡辦法箝制議員監督力道，不顧市民福祉搞政治鬥爭，市民有這樣的府高層，非常悲哀。

副召張維倩表示，在臨時會中，副議長也明確指示市府議員會勘應該出席。然而不到一個月的時間，市府就直接不演了，針對議員「黑名單議員」停止了會勘的進行，這種威權式的手段嚴重損害了市政運作與市民的權力，議員為民喉舌有一定的民意基礎，不應成為侯友宜針對的鬥爭對象！「市長自己去選總統，荒廢市政，還要反過頭鬥爭新北市認真服務的議員，真是沒有下限。」

幹事長卓冠廷表示，市府如對於特定議員的會勘不出席，想藉由這樣的威權手段逼迫議員閉上嘴巴，挾行政資源牽制立法監督，這不僅影響了議員履行職責的權利，也損害了市民改善更好的生活環境，同時也是踐踏民主踐踏民意。

卓冠廷說，民進黨團不會因此退縮，一定對抗到底，侯友宜在威權時期就長期擔任威權打手，現在又將威權時期那套套在新北市政上面，如果當選總統全台灣不就要恢復威權時期？更讓人痛心的是，應該行政中立的公務員，被迫成為侯友宜的政治打手，這些手段，在台灣的歷史都會記上一筆。