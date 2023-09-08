警方幫長者建立指紋檔，以後就能快速辨認身分。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市信義老人協會與信義分局為長者指紋建檔，藝人董哥和小Call也到場幫忙宣導。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

隨著人口高齡化趨勢，失智症成為全球健康重要議題之一，國內也逐漸邁向高齡化社會，長者屬易發生失蹤或意外的高危險群，為防止失智症長者走失，北市信義老人協會結合在地信義分局為長者指紋建檔，萬一長者不幸走失，透過指紋建檔的協助，可以更快找到回家的路。藝人董哥和小Call也到活動現場幫忙，宣導民眾重視老人保護及防詐。

警方表示，對於失智症患者走失或意外，民眾或警方當下難以第一時間辨識身分，過去試著透過配戴手鍊、識別證或其他可辨識身分的配件，甚至警方人臉辨識系統，來減少辨識身分的困難及時間，但失智症患者並非失能，有時忘記或不願配戴出門，而警方過去使用人臉辨識，引起侵犯隱私權的疑慮而停用相關系統，透過自願性指紋捺印，將指紋資料將上傳警政署指紋電腦資料庫，能快速識別走失長者身分。

警方也借此機會執行防詐、婦幼及交通安全宣導，提醒把握5不原則「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，對於任何訊息均應小心查證，有疑問立刻撥打 165 反詐騙專線查證，也教導民眾如遇陌生人偷拍或騷擾等不法侵害時，可立即大聲制止，或大聲呼喊求救，以吸引過往路人注意。

另提醒行人通過路口時，應注意紅綠燈或行人專用號誌且一定要走行人穿越道，於綠燈時注意左右來車確認安全無虞後，儘速通過行人穿越道，切勿滑手機，以免降低注意力而發生危險。