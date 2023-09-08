海葵颱風來襲！台中以南14縣市本周一（4日）宣布停班課，詐騙集團可沒在放假，1名53歲林姓男子差點遭溫柔鄉騙局詐騙，所幸在員警與行員聯手勸阻下，保住林男血汗錢12萬元。

台中市警局烏日分局龍津派出所警員陳彥旼，本周二（5日）上午11時許接獲行員通報，林男要臨櫃匯款12萬元，疑似遭到詐騙。林男起初聲稱是借錢給親戚應急，但是界哪位親戚卻支吾其詞。

經員警安撫情緒後，林男才説出實情，他不久前透過通訊軟體認識1名大眼陳姓正妹，雙方交談甚歡之後，便以老公老婆相稱，但最近陳女突然說爸爸過世，身邊沒錢辦喪事，希望林男能助她度過難關，辦完喪事便會與林男見面。

陳女還詢問是否還放颱風假，甚至教導林男去銀行匯款時，要跟行員解釋是「親戚往來」，讓款項可以順利入她的帳戶，好好盡孝幫父親治喪。

林男深信不疑，當颱風5日清晨離開台灣後，便急著到郵局要匯錢，想幫助這名在通訊軟體認識的老婆。

員警分析林男遇到網路愛情詐騙，極力勸說，並說明類似假愛情真詐騙案例，林男驚覺自己險上了詐騙集團的當，立即打消匯款念頭，順利守住血汗錢。

台中市警局烏日分局呼籲，網路交友要謹慎，不要因對方一時的甜言蜜語而誤中圈套，遇有要求匯款或是提領現金可能是詐騙，謹記保持冷靜、小心查證，有疑問可撥打165或110專線詢問。