宜蘭縣傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫，迄今已邁入第17年，今年有宜蘭青少年國樂團、漢陽北管劇團、宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團、笙根蘭陽、瑪嘎巴嗨文化藝術團、龜之劇場等6團脫穎而出，縣長林姿妙今天（8日）頒發榮譽狀鼓勵，團隊明天將在宜蘭演藝廳首次聯合展演。

宜蘭縣政府今年特別將榮獲傑出演藝團隊6個團隊聚集，在宜蘭演藝廳舉辦聯合展演，運用主題名稱「WHO AM I？」做為主軸，文化局表示，透過展演拉近彼此距離，也透過這樣的方式提升團隊之間默契及向心力，創作出不一樣的節目。

林姿妙表示，宜蘭縣傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫，目的在於提升團隊專業演出的藝術性與團務經營的行政力，期許成為在地團隊之標竿。

文化局指出，今年共有音樂、舞蹈、傳統戲曲及現代戲劇等15團投件，在競爭激烈下6團獲選，從9月起各團隊將陸續在宜蘭演藝廳、羅東文化工場演出，更跨出地方到全台各地巡演，要讓所有民眾感受宜蘭縣傑出團隊的獨特魅力。

文化局表示，明日的聯合展演，因票券數量有限，有興趣的觀眾把握難得機會到宜蘭演藝廳索取票券。相關展演訊息，請至宜蘭演藝廳FB粉絲專業查詢。