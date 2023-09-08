海能風電由捷熱能源(JERA)、麥格理資產管理旗下綠投資集團(Macquarie Asset Management's Green Investment Group)、風睿能源(Synera Renewable Energy)共同合作開發，其中麥格理綠投資集團獲得獨立運行投資組合公司科理歐永續能源的支持。

海能風電克服了諸多挑戰，並在COVID-19疫情期間穩健推進離岸風場的工程進度，於2023年1月完成所有風力發電機(WTG)的安裝作業，隨後於3月將風場全數共47支風機併聯至台電電網，累積多項里程碑後，海能風電再次寫下取得達成商業運轉的重要時刻，也深化股東團隊與融資集團對海能風電專案的信心。

海能風電分別於台中市與台中港設有機能完善的運維辦公室，在最先進的控制中心及全天候監測及維運團隊的合作下確保風場順利運作。

風睿能源董事長林雍堯表示，海能風電邁入穩定商轉．為本地綠能發展開啟了新篇章，這是風睿能源(SRE)參與並交付的第二座離岸風場。接下來我們將專注於海盛風電(Formosa 4)的如質如期完工，並以新的風場組合海廣風電(Formosa 6)與海興風電(Formosa 7)參與下階段選商。也期望能夠把在台灣累積實務經驗與開發能量向外拓展，對區域內的淨零碳排作出實質貢獻。